Варшава, , 13:14 — REGNUM На территории Польши за прошедшие сутки было выявлено 502 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 28 июля сообщает польский минздрав.

Согласно этим данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 43 904.

Также сообщается, что за это же время в Польше от COVID-19 скончались шесть пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 1682.

При этом уточняется, что на данный момент в республике свыше 33 043 человека вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается, что на данный момент с COVID-19 в стране госпитализировано 1655 пациентов, 61 из которых подключен к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки в Киргизии зафиксировано 548 новых случаев COVID-19, в том числе восемь среди медицинских работников.