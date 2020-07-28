Ставрополь, , 13:13 — REGNUM Число площадок для проведения акции «Диктант Победы» в 2020 году в Ставропольском крае увеличат с трех до 104. Проект станет более доступным и безопасным для жителей края, сообщили ИА REGNUM 28 июля в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Ожидается, что наличие площадок для проведения диктанта в каждом муниципальном образовании края сделает проект не только более доступным для жителей сельских территорий, но и позволит избежать массового скопления людей. Последнее, как отмечается, сделает акцию более безопасной в условиях распространения коронавируса.

Напомним, акция «Диктант Победы» ранее была перенесена из-за пандемии COVID-19 и пройдет 3 сентября. Организаторы планируют открыть не менее 7,5 тыс. площадок для написания диктанта — они появятся в каждом населенном пункте России, где живет не менее 5 тыс. человек. Также места проведения акции будут организованы в 75 зарубежных странах. Кроме того, пройти тест на знание истории Великой Отечественной войны можно будет онлайн.