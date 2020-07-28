Москва, , 13:05 — REGNUM С 1 августа, когда будут сняты ограничения на работу кинотеатров в Москве, возобновить свою работу смогут далеко не все залы. Об этом 28 июля заявила президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, это связано с поведением арендодателей. Далеко не все они идут на встречу кинотеатрам.

«Мне хотелось бы сказать, что мы откроем все кинотеатры Москвы. Но есть несколько площадок, по которым ведутся переговоры. Очень сложные отношения кинотеатров с руководством торговых центров. Рассчитываем, что сможем открыть все площадки. Но в любом случае 90% всех площадок мы точно откроем к 1 августа», — сказала Зинякова.

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