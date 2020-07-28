Женева, Швейцария, , 13:01 — REGNUM Сезонный характер коронавирусной инфекции не находит подтверждения. Об этом 28 июля заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис на брифинге в Женеве.

«Сезон, видимо, не влияет на передачу вируса», — сказала она.

Он отметила, что коронавирус быстро распространяется в разных странах, находящихся на разных широтах и проходящих через разные сезоны — в Северном и Южном полушариях.

По её словам, распространению коронавируса могут благоприятствовать большие скопления людей, при которых не соблюдается социальная дистанция.

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