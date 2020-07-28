Ханой, , 13:03 — REGNUM За последние дни во Вьетнаме свыше 15 тысяч человек были помещены в карантин из-за новой вспышки коронавирусной инфекции, зафиксированной в портовом городе Дананге и из-за прилета в страну нескольких заразившихся. Об этом 28 июля сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA.

По данным источника, на данный момент число помещенных в карантин из-за контактов с заразившимися коронавирусом или из-за прибытия из мест с высоким уровнем заражаемости SARS-CoV-2 составляет 15 033.

Также уточняется, что 322 человека помещены на карантин в больницах, 12 458 — в государственные центры карантина и ещё 2253 находятся на карантине в домашних условиях.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что старинный портовый город Хойан, который находится в центральной провинции Вьетнама и является популярным среди туристов, был закрыт для посещения по причине угрозы распространения коронавируса.