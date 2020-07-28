Москва, , 12:59 — REGNUM Обвиняемый в государственной измене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в случае положительного теста на коронавирус получит необходимую медицинскую помощь. Об этом 28 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если эта информация соответствует действительности, мы надеемся, что будет произведено необходимое тестирование и в случае подтверждения диагноза будет обеспечено необходимое медицинское обслуживание», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева заявила, что у Сафронова заподозрили COVID-19.

Напомним, Сафронова обвиняют в том, что с 2012 года он работал на чешскую разведку, которой передавал военно-техническую информацию о поставках российского вооружения для стран Африки. Конечным получателем информации от Сафронова были США.

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