Омск, , 12:58 — REGNUM В Омске в 2020 году традиционная выставка цветоводства и зелёного строительства «Флора» пройдёт в онлайн-режиме.

Как сообщили ИА REGNUM 28 июля в мэрии, горожан приглашают принять участие в выставке. Для этого необходимо сфотографировать свои цветочные композиции и прислать иллюстрации личным сообщением в группу «Город Омск» в соцсети «Вконтакте». Фото нанесут на специально созданную карту Google на тематической вкладке «День города-2020» портала Омск. рф

Онлайн-карта будет дополнена фотографиями городских цветочных композиций. Всего на карту с 28 июля по 4 августа планируют нанести более 100 фотографий.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые мероприятия переводят в онлайн-формат в связи с угрозой распространения коронавируса.