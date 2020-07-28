Самара, , 13:02 — REGNUM 32 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 6729 фактов заражения этой инфекцией. При этом 4653 человек справились с ней, а 81 пациент c COVID-19 скончался (в минувшие 24 часа не было зафиксировано смерти пациентов с этой болезнью).

Отмечается, что на учете у врачей стоят 332 человека. Коэффициент летальности в регионе составил 1,2 (в России — 1,64), а показатель смертности на 100 тысяч населения в региону составил 2,54 (в России — 9,25).

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