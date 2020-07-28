Москва, , 13:00 — REGNUM Санитарно-эпидемиологические требования к работе кинотеатров в рамках профилактики распространения коронавируса следует смягчить. О этом 28 июля заявил председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, предъявляемые правила работы должны быть не требованиями, а носить рекомендательный характер. Без это киноиндустрии будет сложно работать после длительного перерыва в работе, связанного с режимом самоизоляции.

«Относительно общей ситуации в киноиндустрии. Она сложная. И консенсус существует, но прогнозный — то что сборы будут максимум 50% от мирного времени. Это означает огромные проблемы доя кинотеатров, системы правообладателей. Без поддержки правительства ситуация будет проигрышной», — сказал специалист.

При этом воспользоваться статусом пострадавшей отрасли получается далеко не всегда, посетовал на недостаток и сложность получения поддержки государства Сельянов.

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