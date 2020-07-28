Воронеж, , 12:55 — REGNUM Сильную жару прогнозируют синоптики на территории Воронежской области 29 июля, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

«Днем 29 июля 2020 года местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление — сильная жара, максимальная температура воздуха 35−36 градусов», — говорится в сообщении.

По данным Воронежского гидрометцентра, задержится аномальная жара в регионе на два дня. Уже 31 июля дневная температура вернётся к комфортным +25 градусам, а в ночь на 1 августа похолодает до 13 градусов тепла.