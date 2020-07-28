Нальчик, , 12:54 — REGNUM В Кабардино-Балкарии приостановлена эксплуатация аттракциона, посетители которого провисели вниз головой около 10 минут. Прокуратура провела проверку по информации об этом факте, о котором сообщили в аккаунте «patriot_kbr» в соцсети Instagram очевидцы инцидента, сообщили 28 июля в пресс-службе надзорного ведомства.

В результате проверочных мероприятий был установлен ряд нарушений, допущенных владельцем аттракциона. В частности, оказалось, что он был введен в эксплуатацию без государственной регистрации. Материалы проверки были направлены в орган следствия для возбуждения уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Помимо этого, оказалось, что в Кабардино-Балкарии нет органа исполнительной власти, который должен осуществлять государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации аттракционов. Это нарушение допустило правительство региона, не определив такой орган. В силу этого прокуратура направила в адрес председателя правительства представление об устранении нарушений закона.

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