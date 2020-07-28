Тбилиси, , 13:01 — REGNUM В Грузии около половины жителей не согласились бы делать прививки от коронавируса, если бы существовала вакцина. Об этом говорится в исследовании американского фонда «Национальный демократический институт» (NDI), опубликованном 28 июля.

Согласно отчету, 46% опрошенных ответили, что отказались бы от вакцинации, 38% — высказались за прививки, остальные не смогли определиться с ответом. Также 33% респондентов сказали, что не верят в реальность COVID-19, 30% заявили об искусственном создании коронавируса и его распространении, а 22% думают, что инфекцию создали в лаборатории, но она распространилась случайно. Только 13% считают, что SARS-CoV-2 появился без участия ученых.

По мнению большинства респондентов, низкий уровень распространения коронавируса в Грузии достигнут благодаря грамотным действиям властей и медиков. Так считает 73% опрошенных. 17% респондентов считают, что это связано с особенностями генетики населения и религии.

Опрос проводился по заказу правительства Великобритании с 26 по 30 июня. Опрошено было 1550 респондентов.

Напомним, в Грузии за время пандемии выявлено 1145 носителей коронавируса. Более 80% из них победили инфекцию.

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