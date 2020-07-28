Волгоград, , 12:57 — REGNUM Инфекционные госпитали для больных коронавирусной инфекцией разворачивают в нескольких лечебных учреждения Волгограда. Как сообщил 28 июля на брифинге заместитель председателя регионального комитета здравоохранения области Николай Алимов, коечный фонд увеличивают в связи с ростом заболеваемости населения пневмонией и для удобства госпитализации пациентов с учётом географии их проживания.

Возобновляет работу госпиталь в двух корпусах областной больницы №3. Будут принимать пациентов с коронавирусом два корпуса психоневрологического диспансера. Также начнут принимать пациентов в наркологическом диспансере и в больнице скорой медицинской помощи №7.

По данным на 28 июля в регионе выявлено 8870 случаев заражения коронавирусом. С подозрением на инфекцию в больницах находятся 2289 взрослых и 66 детей.

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