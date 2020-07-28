Бишкек, , 12:52 — REGNUM За прошедшие сутки в Киргизии зафиксировано 548 новых случаев COVID-19, в том числе восемь среди медицинских работников. Об этом сегодня, 28 июля, на брифинге заявила начальник управления Айнура Акматова.

Всего с момента объявления пандемии в республике зарегистрировано 33 844 пациентов, у которых диагностирован коронавирус. Из них 2 691 медиков.

За сутки выздоровел 1 091 человек. При этом из стационаров с выздоровлением выписались восемь медицинских работников и еще 34 выздоровели в самоизоляции.

Всего за весь период насчитали 22 296 киргизстанцев, излечившихся от коронавирусной инфекции, в том числе 1 520 медиков.

За последние сутки в Киргизии скончались от коронавируса 28 человек.

За время пандемии в республике зарегистрировано 1 329 летальных случаев среди пациентов, у которых подтвержден диагноз «COVID-19». Из них 31 приходится на медиков.