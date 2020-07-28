Екатеринбург, , 12:56 — REGNUM Библиотеки Екатеринбурга откроют свои двери для читателей уже с 29 июля 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Работу библиотек организовали согласно требованиям санврачей. В учреждениях необходимо находиться в гигиенических масках, читателям нужно будет предварительно записываться перед посещением библиотеки.

«При передаче книги от одного читателя к другому для каждого произведения предусмотрен пятидневный «карантин», — сообщили в мэрии.

В ближайшее время в библиотеках пройдут награждения жителей, которые участвовали в онлайн-конкурсах для любителей книг.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля 2020 года в Екатеринбурге вновь откроется для посетителей музей ИЗО.

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