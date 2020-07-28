Москва, , 12:51 — REGNUM Россия рассматривает возможность возобновления воздушного сообщения с Южной Кореей и Мальдивами, сообщает 28 июля ТАСС.

По данным источника, следующими странами после Турции и Великобритании, с которыми планируется возобновить авиасообщение, могут стать Южная Корея и Мальдивы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 августа Ростовская область планирует возобновить международное авиасообщение. В частности, возобновляются регулярные рейсы в Стамбул, 10 августа — в Анталию.

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