Москва, 28 июля 2020, 12:51 — REGNUM Россия рассматривает возможность возобновления воздушного сообщения с Южной Кореей и Мальдивами, сообщает 28 июля ТАСС.
По данным источника, следующими странами после Турции и Великобритании, с которыми планируется возобновить авиасообщение, могут стать Южная Корея и Мальдивы.
Как сообщало ИА REGNUM, с 3 августа Ростовская область планирует возобновить международное авиасообщение. В частности, возобновляются регулярные рейсы в Стамбул, 10 августа — в Анталию.
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