Красноселькупский район, Ямало-Ненецкий АО, , 12:51 — REGNUM В Красноселькупском районе Ямала гражданин осуждён за лишение 10-летнего мальчика свободы. Об этом сообщает окружное управление СКР.

Преступление было совершено 24 января 2020 года. Пьяный гражданин предложил ребёнку подвезти его до дома, а в ответ на отказ поместил его в багажник и собирался ехать. Но на крики ребёнка отозвались двое местных жителей, они вызволили ребёнка и заявили в полицию, удерживая при этом нападавшего.

Подсудимый признал за собой вину. Суд назначил ему три года условно с испытательным сроком в полтора года.