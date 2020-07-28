Москва, , 12:53 — REGNUM Открытие кинотеатров в Москве станет сигналом для всей России. Об этом 28 июля заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин на пресс-конференции Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, возобновление работы столичных кинотеатров с 1 августа станет сигналом губернаторам других регионов, что подобные ограничения следует снимать и у них.

«Это сигнал: раз Москва открылась, значит пора открываться. Психологически открытие Московского региона важно для отрасли в целом. Это важный момент», — сказал Березин.

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