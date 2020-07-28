Ижевск, , 12:47 — REGNUM Глава минздрава Удмуртии Георгий Щербак выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией и приступил к работе. Об этом сообщил его заместитель Никита Свирин на своей странице в социальной сети.

«Не секрет, что министр здравоохранения Удмуртской Республики находился на больничном по поводу новой коронавирусной инфекции. Сейчас Георгий Олегович Щербак поправился и вернулся в команду», — написал замглавы ведомства.

Напомним, в Удмуртии заражение коронавирусом успешно перенесли глава республики Александр Бречалов, а также министр соцполитики Татьяна Чуракова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 28 июля выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2323 случая заражения SARS-CoV-2. До настоящего момента полностью выздоровели 1765 человек, таким образом, более 75,97% от общего числа носителей коронавируса в республике уже выздоровели.

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