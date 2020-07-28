Вильнюс, , 12:49 — REGNUM На территории Литвы за прошедшие сутки было выявлено восемь новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 июля сообщается на сайте правительства республики, который посвящен борьбе с COVID-19.

Согласно этим данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2027.

Также указывается, что за этот же период в Литве не было зафиксировано ни одного скончавшегося от COVID-19 пациента и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 80.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1623 человека вылечились от нового заболевания и что всего было проведено 507 420 тестов на коронавирус, 3364 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Индонезии подтвердили 102051 случай заражения SARS-CoV-2 на территории страны.