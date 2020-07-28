Пермь, , 12:46 — REGNUM В Удмуртии суд вынес приговор в отношении жителя города Верещагино Пермского края. Мужчина признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности двух десятилетних девочек, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.

По данным следствия, в марте 2020 года в плацкартном вагоне поезда «Адлер-Пермь» пермяк совершил насильственные действия сексуального характера в отношении детей. Свидетелем преступных действий стала пассажирка поезда. Мужчину оперативно задержали.

Житель Прикамья приговорен судом к шести годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.