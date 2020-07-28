Иркутск, , 12:41 — REGNUM Иркутская область, где ежедневно выявляют более сотни новых носителей коронавируса, намеревается продолжить постепенное снятие ограничений, связанных с COVID-19. Об этом сказано в сообщении оперативного штаба региона, опубликованном сегодня, 28 июля.

К своему обычному режиму работы возвращаются медицинские учреждения, оборудованные под инфекционные госпитали. Первыми после дезинфекции откроются областной гериатрический центр и курорт «Ангара». Как пояснила и. о. министра здравоохранения Наталия Ледяева, возобновление работы начнется и в других лечебных учреждениях, прежде всего — в терапевтических отделениях.

Также в организациях здравоохранения идет составление графиков диспансерного приема жителей Приангарья старше 65 лет и оказания медицинской помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 28 июля, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 13 134 человека, причём 159 добавились только за последние сутки. Не обошлось без новых смертей.

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