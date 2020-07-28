Грозный, , 12:40 — REGNUM Врачи из Чечни выехали в Москву для прохождения стажировки в клинике № 40 в Коммунарке. Они получат необходимые знания для лечения больных с коронавирусом, сообщили 28 июля в минздраве республики. Договоренность об обмене опытом была достигнута с Денисом Проценко — главным врачом больницы, принявшей на себя первый серьезный удар COVID-19.

В группу чеченских медиков вошли начальник отдела контроля качества оказания медпомощи минздрава ЧР Ризван Хатаев, главврач Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн и прикреплённого к нему COVID-центра Тимур Индербиев и еще ряд врачей-инфекционистов и реаниматологов госпиталей, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.

«Освоенные ими новейшие методики будут применены в лечении пациентов с COVID-19 в нашей республике», — говорится в сообщении пресс-службы минздрава на официальной странице в Instagram.