Москва, , 12:40 — REGNUM Привнося изменения в действующее законодательство важно не нарушить право собственности российских граждан в том числе на денежные средства, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк, комментируя предложение Минфина РФ.

«Главным в предлагаемом механизме является установление правовой природы денежных средств, незаконность получения которых и соответственно последствия таких незаконных сделок/переводов/мошеннических действий должен устанавливать только суд.

Считаю, что предлагаемые изменения приведут к нарушению принципа презумпции невиновности, что в правовом государстве недопустимо», — высказал своё мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфине РФ предложил конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать.

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