Москва, 28 июля 2020, 12:40 — REGNUM Привнося изменения в действующее законодательство важно не нарушить право собственности российских граждан в том числе на денежные средства, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк, комментируя предложение Минфина РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, Минфине РФ предложил конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать.
Читайте также: Минфин РФ предложил пополнять Пенсионный фонд за счёт конфискованных денег