Москва, , 12:39 — REGNUM Коронавирус нового типа может мутировать, став менее опасным для носителя, но в случае, если иммунитет будет слишком эффективно подавлять инфекцию, более вирулентные разновидности могут оказаться и более эволюционно эффективными. Об этом 28 июля заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов на телеканале «Россия 24».

«У вируса два выхода: либо мутация подхватывается отбором та, которая делает его менее вирулентным, он начинает меньше убивать, зато эти люди его разносят дальше. Это правда. И второе — он может стать более вирулентным в результате мутации, подхватится отбором та, которая сделает его более агрессивным», — заявил Жемчугов.

«Тогда он будет больше убивать и, может быть, также получит большую скорость распространения за счёт большего количество заражаемых», — указал он.

Накануне власти Вьетнама объявили о вспышке эпидемии новой, более агрессивной разновидности коронавируса, чем COVID-19. В приморском городе Дананге и ближайших провинциях заражены уже более 400 человек, при этом течение болезни значительно быстрее переходит в тяжелую стадию.