Махачкала, , 12:43 — REGNUM Несовершеннолетний житель Краснодарского края заподозрен в незаконном обороте на территории Дагестана краснокнижных птиц. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 28 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, в апреле 2020 года в дагестанском городе Избербаше 17-летний подозреваемый незаконно купил у неустановленного лица 12 филинов, двух белоголовых сипов, орла-могильника и орлана-белохвоста. Сначала он незаконно содержал птиц в жилище в Избербаше, а затем отправил в приют для диких животных в Дербентском районе Дагестана.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу. Расследование продолжается, в настоящее время устанавливаются другие соучастники преступления.

Читайте также: В Дагестане завели дело на депутата за издевательство над хищной птицей