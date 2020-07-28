Жуковский район, Калужская область, , 12:41 — REGNUM 128 детей из Москвы и Московской области и 23 взрослых обнаружили полицейские в несанкционированном летнем загородном лагере отдыха на территории Жуковского района под Калугой. Об этом 28 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Жуковскому району усмотрели в действиях руководства организации, открывшей детский загородный лагерь, признаки административного правонарушения «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Обстоятельства нахождения несовершеннолетних в данном учреждении устанавливаются. Соответствующая информация направлена в прокуратуру Жуковского района и Роспотребнадзор Калужской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса в Калужской области загородные оздоровительные лагеря летом 2020 года работать не будут, решение было принято на заседании областной межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей.

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