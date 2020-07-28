Вашингтон, , 12:43 — REGNUM 29-летнего жителя американского штата Флорида Дэвида Хайнса обвиняют в мошенничестве, в результате которого он присвоил себе около 4 млн долларов, которые предназначались на зарплаты во время эпидемии нового коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба минюста США.

По версии следствия, Хайнс обратился в кредитные учреждения для получения помощи в рамках федеральной программы. От имени различных компаний он запросил якобы на зарплату сотрудникам кредиты на сумму 13,5 млн долларов. В итоге кредиты были одобрены на общую сумму в 3,9 млн долларов.

Следователи считают, что на деньги из фонда молодой человек купил Lamborghini.

«В течение нескольких дней после получения средств Хайнс приобрел спортивный автомобиль Lamborghini Huracan 2020 года выпуска примерно за 318 тысяч долларов, который он зарегистрировал совместно на свое имя и имя одной из своих компаний», — говорится в сообщении.

Напомним, дилеры компании Lamborghini начали принимать предзаказы на ограниченную серию гиперкара Lamborghini Aventador SVJ Xago. Авто будет выпущено всего в десяти экземпляров. Новинка создана в честь открытия новой виртуальной студии Ad Personam компании.

Читайте также: Компания Lamborghini показала принцип работы системы охлаждения Sian