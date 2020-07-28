София, , 12:37 — REGNUM Причиной аварии на болгарско-греческом газопроводе, проходящем в районе населенного пункта Кулата у границы с Грецией, стал износ трубы. Об этом 28 июля рассказал исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов в интервью телеканалу bTV.

«Считаем, что самой вероятной причиной аварии является старение материала, так как газопровод был построен в 1990—1992 годы, ему около 30 лет», — заявил исполнительный директор.

Также он отметил, что данный участок газопровода не был включен, потому что его ревизия была проведена в 2014 при том, что техническая инспекция газопровода проводится раз в десять лет.

Кроме этого, Малинов рассказал, что в результате данной аварии поставки газа в Грецию временно приостановлена.

«Мы мобилизовали все необходимые ресурсы и постараемся ликвидировать ее (аварии) последствия в максимально краткие сроки», — сказал исполнительный директор компании «Булгартрансгаз».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 27 июля стало известно, что произошла авария на болгарско-греческом газопроводе в районе населенного пункта Кулата у границы с Грецией, когда местными жителями был отмечен хлопок, после которого на компрессорной станции произошло резкое падение давления в газопроводе.

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