Москва, , 12:43 — REGNUM Кинотеатры Москвы проводят необходимые мероприятия, чтобы начать работу с 1 августа. Об этом 28 июля заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин на пресс-конференции Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, изначально представители отрасли полагали, что кинотеатры закрыли на месяц-полтора. Потом ожидали открытия 15 июля, но разрешения открыться не получили.

«И, наконец-то, 1 августа. «Этот день мы приближали, как могли». Мы рады, что открываются московские кинотеатры. Это очень важно для страны. Это главный рынок — 20−23% всех кассовых сборов страны. Все начинают смотреть на Москву. Московская, Тульская, Калужская область начинают открываться. Все готовятся, работы очень много, проводятся тренинги персонала. Сейчас самая «боевая» неделя», — сказал Березин.

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