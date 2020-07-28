Севастополь, , 12:32 — REGNUM Три новых случая заражения коронавируса подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили в пресс-службе правительства города-героя.

«Двое находились в контактной группе с ранее заболевшими, один случай — завозной из другого региона», — сообщили в пресс-службе.

12 пациентов за сутки выписаны, в стационарах остаются 55 человек.

Всего в Севастополе за период с 27 марта, когда в городе впервые был выявлен носитель коронавируса, и до 28 июля положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 339 человек, выздоровели 267 пациентов, шестеро скончались.