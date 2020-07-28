Ижевск, , 12:31 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 28 июля проведено 192 612 исследований на коронавирус. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

В частности, в течение минувших суток в лабораториях региона провели 1107 исследований на наличие коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 28 июля ещё два жителя республики скончались от COVID-19. Общее число жителей региона, которые скончались на фоне коронавируса, достигло 46 человек.

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