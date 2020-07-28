Оренбург, , 12:30 — REGNUM В COVID-центрах Оренбургской области по состоянию на 28 июля находится 691 пациент. В тяжелом состоянии — 50 человек, сообщает областной минздрав.

По данным ведомства, десять пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Получают кислородную поддержку 192 пациента. Медики оценивают состояние 496 оренбуржцев как средней тяжести, еще 145 человек — как удовлетворительное.

За сутки в COVID-центрах умерли три пожилых пациента: двое мужчин из Оренбурга (1966 и 1939 г.р.) и женщина из Октябрьского района (1956 г.р.).

Напомним, в регионе на сегодняшний день выявлено 6 594 случая заражения коронавирусом. Выздоровел 4 931 человек, скончались 44 пациента.

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