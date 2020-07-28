Ханты-Мансийск, , 12:30 — REGNUM В Югре замдиректора регионального департамента промышленности и бизнесмен из Югорска стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Расследование ведёт отдел по расследованию особо важных дел. По данным следствия, чиновник якобы за взятки покровительствовал югорскому фермеру. Это было в период с ноября 2019 года по 23 июля уже 2020-го. По версии следователей, чиновник получил от бизнесмена не меньше 150 тыс. рублей в обмен за помощь в получении субсидий из бюджета ХМАО.

Чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки, а бизнесмену — в даче взятки. Оба отправлены под домашний арест.