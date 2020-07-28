Стокгольм, , 14:24 — REGNUM Уровень распространение коронавирусной инфекции в Европе и мире за последние несколько недель заметно вырос. На европейском континенте, прежде всего, речь идет о таких странах, как Испания и Бельгия. По мнению государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, причиной этому послужило снятие жестких карантинных ограничений, введенных этой весной. Об этом 27 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

В настоящее время рост числа заражений коронавирусом SARS-CoV-2 фиксируется в таких регионах Испании, как Галисия и Каталония. В Бельгии были введены новые карантинные ограничения были после того, как в стране было зарегистрировано значительное увеличение числа зараженных COVID-19.

Пытаясь провести параллель между Швецией и континентальной Европой, государственный эпидемиолог Швеции Тегнелл отметил, что очевидной причиной является снятие ограничений. Однако интересный факт заключается в том, что в Стокгольме последствия эпидемии в Швеции стали видны после проведения традиционных спортивных выходных (в этом году они отмечались с 24 февраля по 1 марта) только по прошествии 4−6 недель.

«Многие ведь полагали, что рост (прим.: числа заражений коронавирусом) произойдет через одну или две недели после того, как ограничения будут сняты, однако этого не произошло. Поэтому, не исключено, что это все еще довольно сильно связано с тем фактом, что был отменен локдаун», — прокомментировал Андерс Тегнелл.