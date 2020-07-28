Екатеринбург, , 12:29 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) высадили с самолёта пассажира, который дебоширил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления по транспорте МВД РФ по УрФО.

Дебошира сняли с авиаборта рейса «Санкт-Петербург — Екатеринбург — Хабаровск». До Хабаровска гражданин так и не долетел: после приземления в Екатеринбурге мужчина стал нецензурно выражаться и приставать к пассажирам.

«В результате экипажем было принято решение об отстранении дебошира от дальнейшего перелета до Хабаровска», — сообщают в управлении.

Нарушителя доставили на медосвидетельствование: там подтвердилось, что гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения. На мужчину составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство» КоАП РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге из-за сильного тумана задержали и отменили несколько авиарейсов.

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