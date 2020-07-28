Владикавказ, , 12:26 — REGNUM Начать новый учебный год в Северной Осетии планируется по традиции — в сентябре. При этом никаких изменений в формате обучения не предвидится. Об этом ТАСС рассказала министр образования и науки региона Людмила Башарина.

По её словам, в республике в настоящее время идет активная подготовка к началу процесса обучения. Готовятся школьные здания и кабинеты — проводится ремонт, в том числе косметический и капитальный, идет процесс закупки новых учебников и оборудования.

Школы в новом году будут работать с обязательным условием соблюдения требований Роспотребнадзора. В их числе обязательная санитарная обработка помещений, а также исключение в работе кабинетной системы и отказ от массовых мероприятий.

Напомним, в Северной Осетии учебный год начинается не 1-го, а 4-го сентября. Такое решение принято в 2019 году властями региона в связи с тем, что в республике 1−3 сентября проходят Дни скорби в память о погибших в теракте в школе №1 города Беслана в 2004 году.