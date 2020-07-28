Нижний Новгород, , 12:24 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 28 июля выздоровели после заражения коронавирусом 74 270 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 100 343 человека, более 74,01% уже выздоровели.

В очередной раз за сутки число выписанных по выздоровлении граждан превысило количество новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Так, число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в Поволжье, составило 852 человека, а выписались по выздоровлении 1183 жителя округа.

За минувшие сутки больше всего выписанных зарегистрировано в Нижегородской области — 342 человека, в Самарской области — 192, в Оренбургской области — 133, в Ульяновской области — 104, в Башкирии — 103, в Саратовской области — 99, в Мордовии — 39, в Марий Эл — 37, в Чувашии — 27, в Удмуртии — 26, в Татарии — 24, в Кировской области — 23, в Пензенской области — 19, в Пермском крае — 15.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на 24 июля подтверждено 823 515 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5395 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,18%. Полностью выздоровели 588 774 жителя России, доля жителей ПФО в числе выписавшихся составляет более 12,61%.

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