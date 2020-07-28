Стокгольм, , 13:49 — REGNUM В некоторых частях Швеции июль оказался чрезвычайно холодным за последние 16 лет. С приближением августа погода по-прежнему остается прохладной, за исключением нескольких солнечных дней в конце этого месяца, хотя еще совсем недавно синоптики фиксировали аномально высокие температуры. Об этом 28 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«На самом деле было прохладнее, чем обычно, но в середине июля у нас все же был недолгий теплый период», — прокомментировала сотрудник Шведского института гидрологии и метеорологии Кэролин Уолберг.

По ее словам, в июле, в отличие от июня, столбики термометров находились на самых низких отметках за последние 16 лет. Так, в Гёталанде и большей части Свеаланда погода была рекордно холодной, чего не было с 2004 года.

«До нас не дошел поток горячего воздуха со стороны континента, но было низкое давление, которое и задавало общий тон, что привело к холодам и более нестабильной погоде», — добавила Уолберг.