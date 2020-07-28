Уфа, , 12:26 — REGNUM 33 случая заражения коронавирусом выявили в Башкирии за сутки. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба администрации главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в Башкирии выявили 6640 фактов заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 4948 человек, в том числе 103 человека за минувшие 24 часа. В стационарах получают лечение 206 человек, а 1464 лечатся дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Башкирия увеличила закупку вакцин от пневмококковой инфекции.

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