Нур-Султан, , 12:21 — REGNUM Заработную плату профессорско-преподавательскому составу в Казахстане планируется увеличить на 21−32% в 2020—2021 учебном году. Об этом 28 июля заявил министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании в режиме онлайн.

Министр поручил обеспечить повышение заработных плат с 1 сентября. Аймагамбетов напомнил, что правительство увеличило размер грантов на обучение в вузе. Это поможет укрепить материально-техническую базу и повысить зарплаты, считает министр.

Ранее Асхат Аймагамбетов обратился к руководству казахстанских вузов с просьбой не повышать стоимость обучения для студентов. По его словам, платежеспособность студентов значительно сократилась.

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