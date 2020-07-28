Москва, , 12:23 — REGNUM В настоящее время в России зарегистрировано 118 тестовых систем, предназначенных для проведения анализов на коронавирусную инфекцию, свыше 50 из которых российского производства. Об этом 28 июля рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе своего выступления на виртуальном симпозиуме «Влияние пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение Целей устойчивого развития 3.3».

«Сегодня в России зарегистрированы и применяются 118 различных тестов, более 50 из них российского производства», — заявила она.

Также глава Роспотребнадзора уточнила, что 92 теста из данного числа предназначены для выявления антител к SARS-CoV-2, а ещё 26 — для проведения полимеразной цепной реакции.

Кроме этого, Попова сообщила, что в настоящее время коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России ниже единицы и число выявленных случаев заражения растет на 0,6% за сутки.

«В настоящее время — устойчивое снижение количества новых случаев. Коэффициент распространения инфекции R4 меньше 1. Ежедневный темп прироста 0,6%», — указывается в презентации главы Роспотребнадзора.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 5395 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.