Оренбург, , 12:20 — REGNUM В Оренбургской области служба санавиации экстренно эвакуировала из Орска в Оренбург двух детей с серьезными травмами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июля в региональном минздраве.

В Центр детской хирургии доставлен шестилетний мальчик с многочисленными переломами. Травмы ребёнок получил в результате падения с 14-го этажа. Дошкольник выпал из окна.

«Можно сказать, что мальчик «родился в рубашке», упасть с такой высоты и остаться живым — это чудо», — сказал заведующий отделением экстренной консультативной помощи (санавиация) Оренбургской областной клинической больницы Роман Пермяков.

Также в оренбургскую клинику на вертолете доставили 14-летнюю девочку. Она получила травмы после ДТП. Подростка сбил автомобиль.

В минздраве отметили, что, прибыв в Орск из Оренбурга, реанимационная бригада несколько часов готовила детей, прежде чем было принято решение о транспортировке.