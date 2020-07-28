Джакарта, , 12:18 — REGNUM Власти Индонезии подтвердили 102 051 случай заражения SARS-CoV-2 на территории страны, сообщает Detik.

Известно, что за сутки в стране выявили 1748 носителей SARS-CoV-2 и 63 случая смерти. В общей сложности от коронасируса в Индонезии погибли 4901 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь рабочей группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что количество случаев смерти от COVID-19 в стране сокращается.

Подробнее в материале: В Индонезии падает число случаев смерти от COVID-19