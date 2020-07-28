Сухум, , 12:25 — REGNUM Система здравоохранения Абхазии способна обеспечить одновременное лечение только для 100 пациентов с COVID-19. Об этом 27 июля рассказал в эфире Абхазского телевидения заместитель министра здравоохранения республики Алхас Конджария.

Он отметил, что в стране готовы лечить тех, кто заразился коронавирусом, но ресурсы ограничены.

«Одномоментно тяжелых пациентов, которые будут нуждаться в искусственной вентиляции легких, мы можем принять порядка 100 человек, с учетом количества ИВЛ и бригады врачей», — сказал Конджария.

Замминистра добавил, что в случае большого количества тяжелых случаев заражаться будут и медики, которых и сейчас не хватает. Конджария призвал направить максимальные усилия для контроля на границе, чтобы исключить вероятность массового ввоза коронавируса в страну.

Напомним, власти Абхазии обсуждают вопрос с Москвой об открытии границы для российских туристов, желающих посетить абхазские курорты.

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