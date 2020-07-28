Стокгольм, , 14:32 — REGNUM Во время пандемии коронавирусной инфекции Швеция не переставала сходить с первых полос почти всех мировых изданий, где то и дело возникали алармистские заголовки относительно уровня смертности и распространения вируса среди населения. Одним из заядлых критиков шведских властей, Агентства общественного здравоохранения и государственного эпидемиолога Андерса Тегнелла стал Бьорн Олсен, который в недавнем интервью направил свою критику в адрес шведских средств массовой информации (СМИ), слепо следовавшим заверениям Тегнелла и властей. Об этом 28 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Бьорн Олсен, профессор, специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, является постоянным критиком Агентства общественного здравоохранения и стратегии Швеции по борьбе с коронавирусом. В своем интервью Олсен дал понять, что нисколько не изменил своих взглядов и даже покритиковал журналистов.

«Я не собираюсь копаться во всех ошибках, которые заложены в стратегии Швеции по борьбе с коронавирусом и которые пошли вразрез с практикой во всем остальном мире. Не хватит времени. Слишком многим людям пришлось умереть преждевременно. И они умерли от вируса, который не должен был распространяться так неконтролируемо и который с помощью таких различных мер, как ранние меры по закрытию общества, изоляция регионов, тестирование и отслеживание инфекции, а также карантин зараженных людей, мог быть остановлен», — заявил Олсен.

Одними из главных виновников, по мнению Олсена, являются шведские СМИ, которые не осмелились поставить под сомнение такую стратегию.

«Сектантство опасно, и многие СМИ выступили лояльными прозелитами в секте, выстроенной вокруг этой стратегии Швеции. Некоторые чувствуют себя хорошо, находясь в одной комнате с адвокатом дьявола. Но не сомневающийся человек, который бросает вызов групповому мышлению и одностороннему видению. Очевидно, этого не хватало, когда Агентство общественного здравоохранения назвало пандемию обычным гриппом», — считает Олсен.