Элиста, , 12:17 — REGNUM 49 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в республике Калмыкия за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 28 июля.

За сутки выписаны с выздоровлением 26 пациентов. В то же время 15 человек в больницах Калмыкии находятся в тяжёлом состоянии, девять подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего с конца марта на территории Калмыкии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 2561 человек, из них 1785 выписаны с выздоровлением, 37 пациентов умерли.

Читайте развитие сюжета: В Башкирии за сутки выявили 33 случая заражения коронавирусом