Томск, , 12:16 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 53 новых случая заражения коронавирусом, 71 человек выздоровел, один пациент с SARS-CoV-2 скончался. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 июля в региональной администрации.

Из вновь выявленных заразившихся у 27 человек нет симптомов, у пятерых пневмония, у 21 — признаки ОРВИ.

По данным обладминистрации, скончался пациент, входивший в группу риска по возрасту. У него было тяжёлое течение двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, осложнявшейся легочно-сердечной недостаточностью, гипертонией и постинфарктным состоянием.

Всего в Томской области по состоянию на 28 августа коронавирус выявлен у 3979 человек. Выздоровели 2484 человека, скончался 31.