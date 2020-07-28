Курск, , 12:18 — REGNUM Одним из победителей всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел-2020» стал поисковый клуб «На безымянной высоте» Курской государственной сельскохозяйственной академии им. И.И. Иванова. Он получит 400 тысяч рублей, сообщили 28 июля в официальном паблике администрации Курской области.

Поисковый клуб уже более пяти лет восстанавливает и сохраняет память о погибших в годы Великой Отечественной войны, вовлекает молодёжь в поисковое движение. На всероссийский конкурс они представили проект «Эхо войны». На его реализацию клуб получит грант в размере 400 тысяч рублей: средства направят на покупку оборудования для поисковых операций.

Курская область впервые получает федеральную субсидию в рамках конкурса. В общей сложности региону выделят 7,5 млн рублей на поддержку пяти волонтёрских проектов.