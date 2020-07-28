Киев, , 12:22 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) не обжаловала в суде решение о снятии запрета на въезд в страну российскому исполнителю Алексею Узенюку, известному под псевдонимом Элджей, сообщило «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

«Указанное решение Окружного административного суда не обжаловалось», — сказано в ответе СБУ на запрос журналистов.

Напомним, решение об отмене запрета было принято Окружным административным судом Киева в июне 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российскую актрису и телеведущую Екатерину Варнаву исключили из списка лиц, которые «угрожают» национальной безопасности Украины.

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